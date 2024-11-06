أنشيلوتي يضع يده على أزمة ريال مدريد.. ويجيب عن السؤال الصعب بشأن فينيسيوس ومبابي!

كلمات قوية من المدرب الإيطالي..

وجّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، انتقادات إلى لاعبي فريقه عقب الخسارة (1-3) أمام ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "علينا أن نشعر بالقلق، الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في آخر مباراتين، من الجيد أن يكون اللاعبون محبطين، مثلي تمامًا؛ يجب على الجميع التفكير في كيفية تحسين مستواه، ستكون ليلة طويلة ومن الجيد أن تكون كذلك، المعاناة توحدنا أكثر".

وردًا على سؤال عن عدم انسجام فينيسيوس جونيور ومبابي في الخط الأمامي، علق: "حصلنا على العديد من الفرص وكان يمكننا تسجيل المزيد، لكن مشكلتنا ليست هجومية، لدينا مشكلة دفاعية، الخصوم يصلون إلى مرمانا بسهولة، وهنا تكمن مشكلة ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يجب أن نفكر في حلول، عندما نفوز، نفوز جميعًا؛ وعندما نعاني، نعاني جميعًا. بهذه الطريقة سيكون من الصعب جدًا الوصول إلى نهاية الموسم، ينقصنا شيء ما، يجب أن ندافع بشكل أفضل، هذا هو المفتاح. لا يمكننا أن نعود إلى هذا المستوى في الدفاع مرة أخرى".

وقلّل من أهمية صافرات الاستهجان التي وجهت لأوريلين تشواميني الذي استبدله بين الشوطين، كما كشف سبب تغيير فيدي فالفيردي أيضًا بين الشوطين: "لا أعتقد أن الصافرات ستؤثر عليه نفسيًا، المشكلة النفسية ليست فردية بل جماعية، وتغيير فالفيردي كان بسبب آلام في الظهر (لم يكن 100% بدنيًا).

وختم: "إنها مسألة صلابة وانضباط، بعد فترة رائعة سقطنا بسرعة كبيرة، لكن كرة القدم تمنحك أيضًا فرصة للرد بسرعة، ونحن واثقون من أننا سنفعل ذلك، نستمد القوة من مثل هذه المواقف، يجب أن نقاتل ونحاول الفوز بالمباراة المقبلة".