أنشيلوتي: أخشى أمرًا واحدًا.. وهدفي المقبل له علاقة بزيدان!

نحن خطرون للغاية!

بدا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، سعيدًا للغاية بالانتصار أمام برشلونة (4-1) في الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" بالسعودية.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "تحقيق 11 لقبًا ومعادلة إنجاز زيدان؟ يشير الأمر إلى أننا نقوم بعمل جيد، لكن علينا أن نقاتل من أجل اللقب رقم 12".

وأضاف: "اللاعبون يظهرون احترافية كبيرة والنادي يدعمني ويمنحني الحب، أنا في سحابة، ولكن يمكن أن أسقط منها".

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وزاد: "نحن خطرون للغاية، ومن الصعب جدًا على منافسينا الحفاظ على أسلوبهم، كما أننا أقوياء بدنيًا. لقد خلقنا الكثير من المشاكل للخصم".

وتابع: "لم أتوقع أن نسجل بهذه السرعة، واستفدنا جيدًا من الضغط العالي مع قوة فينيسيوس في الهجمات المرتدة، وكانت مباراة صعبة، لكن الهدف الرابع أنهى الأمور تمامًا".

وحول أداء فينيسيوس وتسجيله هاتريك، ختم: "لقد لعب بشكل جيد للغاية وأدى ما عليه، وكان بحاجة إلى مباراتين أو ثلاثة (بعد الإصابة) ليعود لأفضل مستوياته".