"لا أشعر بالحسد تجاه جوارديولا".. أنشيلوتي ينسف شائعات رحيله عن ريال مدريد

كلمات واضحة من المدرب الإيطالي..

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استعداد فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة السابعة من الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي قبل المواجهة التي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو: "المباراة مهمة، لم يتبق سوى القليل حتى تنتهي مرحلة المجموعات، حان الوقت لإضافة كل النقاط الممكنة".

وعن إمكانية التأهل المباشر (ضمن أعلى 8 فرق في الترتيب)، علق: "ليس هناك الكثير من الخيارات، لكن الخيار الوحيد هو الفوز بالمباراتين المتبقيتين، إذا كان علينا أن نلعب دور الـ32 فسنفعل ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الجدول الزمني سيكون أكثر صعوبة، لكننا اعتدنا عليه".

وأضاف: "على المستوى الهجومي، نقدم أداءً جيدًا للغاية، لكن في الدفاع يجب أن نتحسن كثيرًا، سيكون هذا مفتاح النجاح في الموسم الحالي، إذا فعلنا ذلك فسنقاتل حتى النهاية في جميع البطولات".

وردًا على شائعات رحيله بنهاية الموسم، أوضح: "أريد أن أكون واضحًا، لن أقرر أبدًا متى يتعين عليّ مُغادرة ريال مدريد، ليس أنا من يقرر، لن أكون أبدًا من يُقرر متى سأغادر".

وسُئل: "أنت وبيب جوارديولا عانيتما من إصابات وغيابات، لكن مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعبين في الشتاء هل تشعر بالحسد؟"، فختم: "لا على الإطلاق، لدينا فريق متكامل، ومع الأخذ في الاعتبار ما حدث العام الماضي، نحن مستعدون لهذا العام".