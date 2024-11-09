ماذا قال المدرب الإيطالي؟

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأداء لاعبيه خلال الفوز على أوساسونا (4-0) ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو: "كانت مواجهة جيدة، بدأنا في السيطرة عليها بشكل جيد دون تسرع، وبعد افتتاح التسجيل سارت المباراة بشكل مثالي، رأينا نسخة جيدة من الفريق، مع المزيد من الالتزام".

وأضاف: "لعب راؤول (أسينسيو) بشكل جيد في ظهوره الأول، بدا بشخصية قوية وقدم تمريرة حاسمة يجب أن نقدر العمل الذي قاموا به معه في فريق الشباب، إنه لاعب نحتاجه في هذه اللحظة".

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وزاد: "لا أفكر في ضم لاعبين الآن، هؤلاء اللاعبين هم من لدي حتى عطلة الميلاد، جدول المواجهات لا يسمح لنا بالراحة، اليوم لعب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، ولعب أسينسيو، هذا ما لدينا (بعد إصابة لوكاس فاسكيز)، سنواصل تقديم أداء جيد هذا العام، كما فعلنا في العام الماضي".

وأوضح: "لا أفكر في سوق الانتقالات حاليًا، سنقوم بتقييم الأمر في الأشهر المقبلة، الآن ليس هناك ما يجب القيام به، فقط نحاول استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وبعد ذلك سنقوم بتقييم الوضع قبل يناير".

وعلق أنشيلوتي على العناق الذي جمعه بفينيسيوس جونيور بعد الهدف الأول: "غالبًا ما يأتي فينيسيوس إلى مقاعد البدلاء للاحتفال بعد أهدافه، وكان هذا أحد تلك اللحظات البسيطة".

وختم: "إنه لاعب يواصل إحداث الفارق، وقد فعل ذلك مرة أخرى اليوم، هو مهم جدًا بالنسبة لنا، وعدم فوزه بالكرة الذهبية لم يؤثر عليه إطلاقًا".