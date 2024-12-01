أنشيلوتي: لهذا أخرجت بيلينجهام.. ومدرب خيتافي يشكو من التحكيم

المدرب الإيطالي يكشف سبب التغيير..

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن سبب استبدال نجم الفريق جود بيلينجهام، بعد نهاية الشوط الأول من مواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، سقط بيلينجهام على الأرض بعد التحامه في كرة مشتركة مع حارس خيتافي دافيد سوريا، وفوجئ الجميع بعدم تواجد اللاعب في تشكيل الشوط الثاني، حيث دفع أنشيلوتي بالنجم التركي أردا جولر بدلًا منه.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي حسمها النادي الملكي بثنائية نظيفة: "بيلينجهام يعاني من مشكلة في رقبته، إنها ليست مشكلة كبيرة وسوف يكون بخير خلال يومين".

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وتمكن بيلينجهام من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله كيليان مبابي في الدقيقة 38، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 33 (في وصافة الليجا)، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، علمًا بأن الميرنجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وعن تسديد النجم الإنجليزي ركلة الجزاء، رغم تواجد مبابي على أرض الملعب، علق أنشيلوتي: " أنشيلوتي: "فينيسيوس لم يكن موجودًا (للإصابة)، كان الأمر بينه وبين مبابي، اليوم كان يجب الاختيار بين بيلينجهام أو مبابي، والثنائي اتفق على (بيلي). لقد دعمه المشجعون".

من جهته، أبدى خوسيه بوردالاس (مدرب خيتافي) أسفه من قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الشوط الأول، مؤكدًا أنه يعتقد أن "لعبة نيوم ضد روديجر لم تكن مخالفة".