أنشيلوتي: اتهامات بيكفورد بتعمُّد إصابة فان دايك مبالغ فيها

المدير الفني لإيفرتون كارلو أنشيلوتي يدافع عن حارس مرماه أمام اتهامه بتعمد إصابة نجم ليفربول فيرجيل فان دايك

تمنى المدير الفني لنادي إيفرتون كارلو أنشيلوتي الشفاء العاجل لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ديربي الميرسيسايد الأخير.

وتعرض فان دايك لإصابة خطيرة على مستوى الركبة قد تتجاوز في خطورتها مجرد القطع في الرباط الصليبي الأمامي حسب تكهنات المصادر الإنجليزية.

وحدث ذلك إثر التحام بينه وبين حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في ديربي الميرسيسايد الأسبوع الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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وعلى الرغم من تعاطفه مع فان دايك وتمنياته له بالشفاء، إلا أن كارلو أنشيلوتي يعتقد أن الاتهامات بأن بيكفورد قصد إيذاء المدافع الهولندي "مبالغ فيها" بعض الشيء.

ويصر المدير الفني الإيطالي على أن فان دايك يعرف أن هذا هو الحال بالنسبة للالتحامات في كرة القدم وأن بيكفورد لم يكن يتعمد إصابته بهذه الصورة.

وقال أنشيلوتي "لكي نكون واضحين، نحن نأسف حقا لإصابة فيرجيل فان دايك والحارس بيكفورد يشعر بالحزن الشديد لكونه سببًا في ذلك، إنه أمر صعب ونحن ندرك ذلك جيدًا"

وأضاف: "كان هناك التحام مع مع جوردان بيكفورد، لقد كان خاطئًا، ولكن في الحقيقة الدوري الإنجليزي سريع للغاية، وهذه الالتحامات تحدث فيه بصورة مستمرة"

وتابع: "أعتقد أن فان دايك يعلم جيدًا كيف يشعر بيكفورد بالحزن نتيجة لذلك، التدخل كان قويًا وربما كان خاطئًا ومتهورًا بعض الشيء، ولكن في بعض الأحيان في كرة القدم يمكن أن يحدث مثل هذه الأشياء.

الآن سيضطر كلوب إما للاعتماد على بعض الشباب كناثان فيليبس وريس ويليامز، أو سيُعيد فابينهو لقلب الدفاع، مع اقتحامه لسوق انتقالات يناير لجلب خليفة فعلي لفان دايك.

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الجدير بالذكر أن فان دايك انضم إلى ليفربول في صفقة قياسية بصيف 2018 قادمًا من ساوثامبتون، ليتحول إلى أحد أهم اللاعبين في العالم ويقود الريدز للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.