"أنسيلمو نصراوي، ولهذا انسحب الأهلي من الصفقة"

صراع شرس على نجم الوحدة

لم يُحسم بعد مستقبل البرازيلي أنسيلمو نجم وسط الوحدة، إذ تتصارع أندية النصر والأهلي والاتحاد على الفوز بخدماته قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفي.

أنسيلمو أحد نجوم الدوري السعودي في المواسم الأخيرة، وقد تأكد رحيله عن الوحدة بجانب زميله يوسف نياكاتيه عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع الوحدة على التعاقد مع نياكاتيه بالإعارة لموسم واحد، وقد كان قريبًا للغاية من ضم أنسيلمو بنفس الصيغة، وكان يُتوقع أن يكون الإعلان الرسمي يوم أمس لكن لم يحدث.

الأهلي كان أول من حاول التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا لكن المطالب المالية الكبيرة للوحدة واللاعب أوقفت المفاوضات تمامًا، حيث وضع النادي الجداوي سقفًا لصفقاته هذا الصيف حتى لا يقع مجددًا في ورطة الديون والعجز عن استخلاص شهادة الكفاءة المالية.

الصحفي خالد البكر كشف عن آخر التطورات خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي، إذ قال "الأهلي فاوض وكيل أنسيلمو لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب وضع النادي سقف للرواتب قيمته 2.5 مليون دولار، ولذا انسحب الأهلي من المفاوضات".

أضاف "الاتحاد كان من من المفترض أن يعلن أمس تعاقده رسميًا مع أنسيلمو، ما أوقف الموضوع هو دخول النصر في المفاوضات، وأقول لكم أن أنسيلمو نصراوي".

يُشار إلى أن أنسيلمو لعب في الموسم الماضي من الدوري السعودي 26 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين بجانب 31 فرصة لزملائه.

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