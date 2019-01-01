أنسو فاتي يغيب عن كأس العالم للناشئين

ما هو موقف نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي من تشكيل منتخب إسبانيا في كأس العالم للناشئين؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فرانسيسكو هيرنانديز المدير الرياضي لمنتخب إسبانيا للناشئين إن نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي لن يكون ضمن قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم للناشئين بعد أيام.

وتنطلق نسخة 2019 من كأس العالم للناشئين بعد حوالي أسبوعين، وتحديدًا في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي، وسط انتظار لعديد من المنتخبات التي تحظى بمجموعة قوية من اللاعبين.

وفي الوقت الذي ظهر فيه أنسو فاتي ثم تعرض للإصابة، أكد فرانسيسكو هيرنانديز المدير الرياضي لمنتخب إسبانيا للناشئين غياب نجم الفريق الكتالوني الحاصل مؤخرًا على الجنسية الإسبانية.

وقال ديفيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا لأقل من 17 عاماً للإذاعة الإسبانية كادينا سيرتو قبل أسابيع: "كان لدى أنسو إمكانية تمثيل دول أخرى لكنه اختار إسبانيا"

وفضل القائمون على كرة القدم الإسبانية أن يشارك فاتي مع فئة أكبر سنًا، لذلك لن يكون مناسبًا أن يشارك مع منتخب أقل من 17 عامًا.

وأصيب فاتي قبل حوالي 10 أيام، ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لخمسة أسابيع، أي أنه سيعود بعد نهاية أسبوع الفيفا بحوالي أسبوع.

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يذكر أن أنسو فاتي ينحدر من أصول أفريقية، حيث أنه ولد في غينيا بيساو ولعب من قبل مع منتخب البرتغال للناشئين، وحصل على الجنسية الإسبانية قريبًا.