أنساي فاتي يدخل تاريخ برشلونة برقم صامد منذ 1941

لاعب غينيا بيساو يدخل تاريخ الفريق الكتالوني

فيسبوك تويتر بلال محمد

كتب أنساي فاتي، لاعب برشلونة التاريخ بمشاركته اليوم أمام ريال بيتيس، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، عندما لعب كبديل في آخر الشوط الثاني.

وأصبح فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، بمباراة رسمية بعمر 16 عام و300 يوم، بعد مشاركة فيسنتي مارتنيز بعمر 16 عاما و298 في موسم 1941/42.

وشارك لاعب غينيا بيساو، في العشر الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بخمسة أهداف لهدفين.

الدوري الإسباني | جريزمان يقود برشلونة للفوز الأول في غياب ميسي

وسجل أهداف الفريق الكتالوني كلاً من، جريزمان هدفين، وفيدال وجوردي ألبا وكارلس بيريز هدف لكل لاعب، بينما سجل نبيل فقير ولورين أهداف بيتيس