أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض نظام التبديلات الخمسة

كانت حالة طارئة بسبب فيروس كورونا ولا بد أن تنتهي

كشتف تقارير صحفية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفضت بشكل قاطع الاستمرار بنظام التبديلات الخمسة منافسات البطولة لموسم 2021.

وكان فيروس كورونا الجديد قد أضاف نظام التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة بدلًا من 3 فقط مراعاة للحالة البدنية للاعبين بعد فترة التوقف.

ولكن فيما يتعلق بالموسم الجديد، يبدو أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تريد إنهاء هذه الحالة الطارئة والتي أكمل بها الموسم الماضي.

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ووفقًا لتقارير صحفية أصدرتها شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق قد تم بشكل أولي في أغسطس الماضي على إلغاء نظام الـ 5 تبديلات بداية من الموسم المقبل.

وتم طرح الاقتراح بأن يستمر الوضع على ما هو عليه في الموسم المقبل، ولكنه لم يحصل على الـ 14 صوتًا الواجب توافرهم للإقرار على أي قانون.

أما عن استراحة شرب المياة لمرتين خلال شوطي المباراة فإن التقارير أيضًا تشير إلى أنه سيتم تعطيله كنظام التبديلات الخمسة بداية من الموسم المقبل.

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يذكر أن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يستعد للبدء حيث سينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري وسط ترقب عالمي كبير للبطولة الأقوى والأغلى في العالم.