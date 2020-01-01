كاريلو يهزم كورونا ويستعد للانخراط في تدريبات الهلال الجماعية

الهلال يُواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري السعودي

نجح أندريه كاريلو نجم هجوم الهلال السعودي في هزيمة فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا سلبية لتؤكد سلامته وتعافيه تمامًا من الإصابة بالفيروس.

النجم البيروفي غاب عن انطلاقة تدريبات الزعيم الجماعية بعد توقفها منذ مارس الماضي إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث كان يقضي الفترة الماضية في العزل المنزلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للثعبان البيروفي ظهرت اليوم السبت وأكدت تعافيه تمامًا من الإصابة، ومن المقرر أن يحضر إلى مقر النادي اليوم في الرياض تميهدًا للانخراط في تدريبات فريقه الجماعية.

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ويُقيم الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا في مقره استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن ينضم كاريلو له خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأوضحت الرياضية أن كاريلو كان قد بدأ مؤخرًا برنامجًا بدنيًا خاصًا أعده له الجهاز الفني لتطبيقه في المنزل بعدما وفرت له إدارة الهلال كافة الأجهزة الرياضية المطلوبة، ليكون اللاعب جاهزًا للانتظام في التدريبات فور تعافيه ومن ثم يشارك في لقاء الحسم أمام النصر في الدوري السعودي.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عقب عودته بمواجهة النصر في ديربي الرياض الحاسم يوم الخامس من أغسطس القادم، ويتصدر الزعيم جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن العالمي.