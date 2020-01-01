تحديد موعد انتظام كاريلو في تدريبات الهلال الجماعية

الهلال يُواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري السعودي

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير الهلال السعودي بعدما أكدت أن الجناح البيروفي أندريه كاريلو سينتظم في التدريبات الجماعية مع زملائه نهاية هذا الأسبوع.

وغاب كاريلو عن انطلاقة تدريبات الزعيم الجماعية بعد توقفها لمدة زادت عن الـ100 يوم بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ كان يقضي الفترة الماضية في العزل المنزلي.

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الهلال كان قد بدأ تدريباته يوم الأحد الماضي بقيادة رازفان لوشيسكو، وقد انتظم بها جميع اللاعبين باستثناء كاريلو وعبد الله عطيف وجوستافو كويلار الذي وصل مساء اليوم الجمعة للرياض ومن المتوقع أن يخضع لفحوصات خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم وفي حال كانت سلبية سينتظم في التدريبات.

وقد واصل عطيف برنامجه التأهيلي الذي بدأه عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال مواجهة شباب أهلي دبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عقب عودته بمواجهة النصر في ديربي الرياض الحاسم يوم الخامس من أغسطس القادم، ويتصدر الزعيم جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن العالمي.