الانتقالات

أندريه سيلفا يصل فرنسا تمهيداً لانتقاله إلى موناكو

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الصفقة قد تنتهي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن طائرة أندري سيلفا، مهاجم ميلان الإيطالي هبطت إلى مونت كارلو في فرنسا، من أجل إتمام التعاقد مع نادي موناكو.

وغادر سيلفا معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد والمقام في الولايات المتحدة، من أجل الاستعداد للانضمام إلى موناكو الفرنسي.

وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو، ان طائرة اللاعب هبطت إلى الأراضي الفرنسية صباح اليوم، وسيقوم اللاعب بإجراء الكشف الطبي اليوم، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تنتهي صفقة اللاعب البالغ 23 عاماً، مقابل 30 مليون يورو سيحصل عليها الفريق الإيطالي.

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ولعب سيلفا الموسم المنصرم، في فترة إعارة لنادي إشبيلية البرتغالي، وعاد مع التحضيرات للموسم الجديد، ولكن يبدو انه خارج حسابات المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة الروسونيري، تسعى إلى التعاقد مع أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، في صفقة قد تكلف خزائن الفريق 50 مليون يورو.

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