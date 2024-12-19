ظهور ساخر لأندرسون تاليسكا وسط أنباء رحيله عن النصر .. البرازيلي يستفز "كارهيه" بتغريدة!

البرازيلي يوضح حقيقة رحيله عن السعودية في يناير المقبل..

كما هي عادته، لا يترك البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، المجال كثيرًا لإثارة البلبلة حوله، ويخرج غالبًا لتوضيح الحقائق في أقرب فرصة، وهذا ما فعله وسط الأنباء التي تتحدث عن رحيله عن العالمي.

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منذ مدة وتقارير سعودية وتركية تزعم أن البرازيلي سينضم في يناير المقبل إلى فنربخشه، حتى زادت قوة تلك التقارير خلال الساعات الماضية بتأكيدات حول وجود جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنصر، في تركيا حاليًا لإتمام الاتفاق.

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تلك الأنباء تفاعل معها الجمهور النصراوي بقوة، بين مؤيد ومعارض، وفئة اتجهت لحسابات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الشكر له على ثلاث سنوات ونصف قضاها في السعودية.

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لكن تاليسكا نفى كل ذلك بتغريدة ساخرة عبر حسابه على منصة "إكس"، إذ كتب: "تشكرونني، لكنني لا أعرف إلى أين سأذهب!".

يذكر أن أندرسون يتعرض لبعض الانتقادات خلال الموسم الجاري بداعي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، هذا رغم مشاركته في 19 مباراة بمختلف البطولات، وإحرازه ثمانية أهداف.