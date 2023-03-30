فيديو | "أنت من ضرب ليونيل ميسي!" .. طفل يصدم علي البليهي بتجاهله

مدافع المنتخب السعودي صاحب واقعة شهيرة مع ميسي في كأس العالم قطر 2022

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رغم أن العالم بأكمله تحدث عن اللاعب صاحب المناوشة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن طفلًا سعوديًا تجاهل علي البليهي؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي.

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في كأس العالم قطر 2022، وخلال مواجهة السعودية والأرجنتين، تهاوش البليهي مع ميسي، متحديًا إياه، وبالفعل فاز الأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد في إنجاز تاريخي.

وعبر حسابه عبر تطبيق "سناب شات" نشر مدافع المنتخب السعودي فيديو له رفقة أحد الأطفال السعوديين، الذي لا يعلم اسمه، لكنه اكتفى بالتأكيد له أنه يعلم أنه هو من ضرب ليو.

وتعامل البليهي بصدر رحب مع موقف الطفل، إذ علق ساخرًا: "ترا بعد المقطع تهاوشنا وجا أبوه".

جدير بالذكر أن البليهي معروف بمناوشاته مع لاعبي الخصم في محاولات لاستفزازهم وهزيمتهم معنويًا، لإخراجهم من أجواء المباراة، لكن ورغم ذلك انتقده بعض الجمهور السعودي، معتبرًا تصرفه مع ميسي لا يليق.

Shahid