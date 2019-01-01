أنتوني لوبيز: ليس لدينا شيئًا نخسره أمام برشلونة

حارس مرمى ليون يتحدث عن المواجهة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون أن فريقه لا يمتلك شيئًا ليخسره أمام برشلونة، وأن تأهلهم أمام الفريق الإسباني سيكون إنجازًا ساحرًا.

ويستعد ليون لاستضافه البارسا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم في فرنسا، وقد تحدث صاحب الـ28 عامًا بعد انتصار الفريق أمس على جانجون في الدوري الفرنسي مؤكدًا استعداد الجميع لتلك المواجهة الصعبة.

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مضيفًا "سنرى ما سيحدث، لدينا مباراتين جيدتين أمام برشلونة، سنرى ما سيحدث وقتها، لن نشغل أنفسنا من الآن بما سيحدث في المباراة. نحن ندرك أننا لا نمتلك شيئًا لنخسره ضد برشلونة، تأهلنا أمامهم سيكون إنجازًا ساحرًا، لكن من الضروري أن نلعب ضدهم بوجه مغاير عما فعلنا ضد جانجون، علينا أن نتحلى بالفعالية مساء الثلاثاء".

أتم اللاعب البرتغالي عن إمكانية وجود ثورة فنية في فريقه استعدادًا للبارسا "لا شيء سيتغير، لكن بالتأكيد ستكون هناك اختيارات تكتيكية محددة، وعمل أكبر على بعض الأمور، لكننا لن نغير أسلوبنا بالطبع، علينا التقدم للهجوم معًا، سنمر بلحظات صعبة لكن الجماهير ستكون هنا لدعمنا ورفع معنوياتنا".

