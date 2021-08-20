أنباء سعيدة بشأن إصابة حكيم زياش يزفها توماس توخيل

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أعلن المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل أن حكيم زياش تعافى من إصابته وقد يتواجد سواء كأساسي أو احتياطي أمام آرسنال يوم الأحد المقبل.

وتعرض زياش للإصابة خلال مباراة السوبر الأوروبي أمام فياريال، فبعدما سجل هدف المقدمة للبلوز سقط على ذراعه واضطر توخيل إلى إخراجه.

الدولي المغربي لم يتواجد في مباراة كريستال بالاس الافتتاحية بالبريميرليج بعد ذلك، وكذلك غاب نجم آخر وهو نجولو كانتي بسبب الإصابة أيضًا.

توخيل في المؤتمر الصحفي لديربي لندن قال حول حالة الثنائي "لقد كان حكيم ونجولو في التدريبات اليوم، لقد فعلا كل شيء حتى يوم أمس ليكونا في التدريب اليوم".

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كما أضاف المدرب الألماني "لم يواجهوا أي مشاكل على الإطلاق، لذا يجب علينا بالتأكيد إجراء المزيد من التدريبات البدنية والمكثفة غدًا معهم ومع الفريق كله".

وأتم "سنقرر بعد تدريب الغد من سيلعب أساسيًا، ولكن حتى الآن، يبدو إيجابيًا للغاية موقفهم من التواجد في مباراة يوم الأحد".

ويسعى النادي اللندني إلى جني الثلاث نقاط مرة أخرى بعد اكتساح كريستال بالاس بثلاثية نظيفة خارج الديار، وقبلها تحقيق السوبر الأوروبي بركلات الترجيح على حساب فياريال.

بطل دوري أبطال أوروبا بعد ذلك يلعب قمة أخرى أمام ليفربول في أنفيلد، وبعد التوقف الدولي يلتقي بأحد أقوى الفرق الإنجليزية مؤخرًا، أستون فيلا.