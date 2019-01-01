أمين الاتحاد العربي لكرة القدم يبرز أهمية البطولة العربية

رجاء الله السالمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم يتحدث عن النسخة الجديدة للبطولة العربية

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قال رجاء الله السالمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم إن المسؤولية أصبحت كبيرة على الاتحاد العربي بعد نجاح النسخة السابقة.

وكانت قرعة البطولة العربية قد أجريت اليوم بمشاركة عدد من الأندية العربية العريقة.

وحول القرعة، قال رجاء الله السالمي إن الأندية المشاركة في البطولة خلال هذه النسخة تعد كلها أندية كبرى وذات شأن كبير.

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2019

وأضاف: "النسخة الماضية كانت مميزة وقوية وأعطتنا دفعة كبيرة لنتحدى أنفسنا ونقدم نسخة أقوى وأفضل"

وتابع: "أصبح لزامًا علينا أن نواصل بنفس الرتم وأعلى، وأعتقد أن النجاح لا يجب أن يكون أقل من السابق في حال لم يكن أكثر نجاحًا"

وحول أعضاء الاتحاد قال: "نمتلك مجلس متجانس وأعضاء أصحاب خبرة كثيرة، لذا فنحن قادرون على تنظيم بطولة مميزة وهذه مسؤوليتنا الآن"

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يذكر أن البطولة ستقام هذا العام في دولة المغرب تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.