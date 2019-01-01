دوري أبطال العرب

أمين الاتحاد العربي لكرة القدم يبرز أهمية البطولة العربية

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Ahmet Atta
رجاء الله السالمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم يتحدث عن النسخة الجديدة للبطولة العربية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال رجاء الله السالمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم إن المسؤولية أصبحت كبيرة على الاتحاد العربي بعد نجاح النسخة السابقة.

وكانت قرعة البطولة العربية قد أجريت اليوم بمشاركة عدد من الأندية العربية العريقة.

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وحول القرعة، قال رجاء الله السالمي إن الأندية المشاركة في البطولة خلال هذه النسخة تعد كلها أندية كبرى وذات شأن كبير.

وأضاف: "النسخة الماضية كانت مميزة وقوية وأعطتنا دفعة كبيرة لنتحدى أنفسنا ونقدم نسخة أقوى وأفضل"

وتابع: "أصبح لزامًا علينا أن نواصل بنفس الرتم وأعلى، وأعتقد أن النجاح لا يجب أن يكون أقل من السابق في حال لم يكن أكثر نجاحًا"

وحول أعضاء الاتحاد قال: "نمتلك مجلس متجانس وأعضاء أصحاب خبرة كثيرة، لذا فنحن قادرون على تنظيم بطولة مميزة وهذه مسؤوليتنا الآن"

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يذكر أن البطولة ستقام هذا العام في دولة المغرب تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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