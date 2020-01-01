أمير مرتضى: مواجهة الأهلي بالنهائي دافع لنا للتتويج بدوري الأبطال

المشرف على الكرة بالزمالك يتحدث عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه لعب في أجواء بعيدة عن كرة القدم، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، معلقًا على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك نجح في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 4-1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور النصف نهائي.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة النهار: "لعبنا في أجواء بعيدة عن كرة القدم، بعد تأجيل المباراة لأكثر من مرة، ولكني أثق في لاعبي الزمالك، ولم تهتز ثقتي طوال المباراة".

المزيد من الفرق

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "لاعبو الزمالك يمتلكون شخصية كبيرة، وكنت أعلم أن هناك سيناريو محرج سيحدث خلال المباراة، لأن الرجاء ليس لديه ما يخسره، وتحدثوا سويًا بين شوطي المباراة، من أجل تحسين المستوى، بعد أداء الشوط الأول".

وواصل: "باتشيكو لم يضع كل فكره وبصمته واضحة، لأنها هي المباراة الخامسة أو السادسة له مع الزمالك، ولكن شخصية اللاعبين هي من حسمت المباراة".

مرتضى أردف: "فرجاني ساسي كان مهددًا بالغياب عن مواجهة الرجاء، بسبب تعسف عجيب من اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي، والتي طلبت تحاليل له قبل بداية المباراة بـ3 ساعات فقط".

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واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "لم نحقق أي شيء بعد، وهدفنا هو الفوز والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ونحن نحترم جميع الفرق، ومواجهة الأهلي ستعطينا دافع أكبر للعمل بجهد كبير، والتحضير لمباراة 27 نوفمبر".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 27 نوفمبر، على ملعب الجيش ببرج العرب، بمحافظة الأسكندرية.