أمير مرتضى منصور: سوء أرضية الملعب حرمتنا من الفوز

مدير الكرة بنادي الزمالك يشرح أسباب التعادل أمام الأهلي في الديربي القاهري

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أرضية ملعب برج العرب، التي وصفها بالسيئة للغاية وأرجع سبب عدم فوز فريقه على غريمه التقليدي الأهلي لظروف المباراة والأمطار الغزيرة.

كما أكد أمير أن الزمالك كان سيفوز بالمباراة وينجح في الظفر بالنقاط الثلاث في حال خوضه للمباراة على ملعب آخر، بدلًا من انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

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وقال أمير: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة في ظل الظروف الصعبة، كما أن حكم المباراة كان متسرعًا في اتخاذ قرارات غريبة".

كما أضاف المشرف العام على فريق الكرة: "الفريق لم يتأثر بغياب أي عنصر، البدلاء ظهروا بشكل مميز وبنفس المستوى، والجميع كان على قدر المسؤولية، كنا نريد تأجيل المباراة لخوضها في ظروف جوية أفضل، ولكننا مازلنا في الصدارة وهذا هو الأهم".

يذكر أن فارق النقاط بين الزمالك وأقرب ملاحقيه الأهلي لا يزال نقطتين.