أمير مرتضى: أطمئن جماهير الزمالك - سنعود ببطاقة التأهل

المشرف على الكرة بالزمالك يتحدث عن لقاء النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن لاعبي فريقه تعاهدوا على تحقيق نتيجة تؤهلهم إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك كان حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "أثق في لاعبي الزمالك، وهم لا يركزون سوى في المباراة فقط، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".

انظروا من كان في استقبال بعثة الزمالك.😉



المايسترو @FerjaniSassi تواجد اليوم في وصول بعثة الفريق إلى سوسة.



(📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/Cs9Ziw8wHC — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "الفريق جاهز لمباراة النجم الساحلي، وأطمئن الجماهير بأنه سيحقق نتيجة إيجابية تؤهله للمباراة النهائية".

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس، حيث كان في استقبالهم الدولي التونسي فرجاني ساسي، والذي سيغيب بسبب الإصابة.

النجم الساحلي سيستضيف الزمالك مساء يوم الأحد، بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية على الملعب الأولمبي بسوسة.