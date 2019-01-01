أمير عزمي: مواجهة أغادير في العودة ستكون صعبة

هل الزمالك قادر على الفوز في لقاء العودة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد لفريق نادي الزمالك، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام حسنية أغادير المغربي، ليست مطمئنة وخادعة.

الزمالك تعادل سلبيًا مع مضيفه حسينة أغادير، في ذهاب دور الربع نهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أمير عزمي قال خلال تصريحات صحفية: "نتيجة مباراة الذهاب خادعة، ولن يعتمد عليها نادي الزمالك في مباراة العودة يوم الأحد المقبل".

مدرب الزمالك تابع: "الأهم هو نجاح الفريق الأبيض بالخروج بشباك نظيفة في مباراة الذهاب، لتسهيل المهمة بالعودة، والمباراة ستكون صعبة للغاية".

واختتم أمير عزمي تصريحاته قائلًا: "الزمالك يركز حاليًا على مواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الممتاز".

الزمالك سيستضيف حسنية أغادير مساء يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، على ملعب الجيش بالسويس.