أموريم: فزنا على مانشستر سيتي بطريقة فيرجسون

كتيبة أموريم حسمت ديربي مانشستر بطريقة مثيرة...

أبدى روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، سعادته بفوز فريقه على الجار مانشستر سيتي، على طريقة المدرب التاريخي للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون.

ونجح مانشستر يونايتد، في حسم ديربي مانشستر، الذي استضافه ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، بهدفين لهدف، ضمن قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، حتى الدقيقة 88 عندما سجل برونو فيرنانديش، هدف التعادل من علامة الجزاء، قبل أن يضيف زميله أماد ديالو، الهدف الثاني في الدقيقة 90.

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وقال أموريم في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "لقد كان الأمر مذهلًا، كان الفوز في "فيرجي تايم" أنا أؤمن به، لقد حدث شيء سحري في المباراة".

وتابع: "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لقد كانت مباراة صعبة للغاية لكننا كنا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، كنا بحاجة إلى هذا الفوز لقد كان مهمًا بالنسبة لنا ولجماهيرنا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، بعد مباراة الليلة تجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز الخامس، بينما وصل الشياطين الحمر إلى النقطة 22 في المركز الثاني عشر.