أموريم عقب الخسارة العاشرة: نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد ولن أتغير!

مدرب مانشستر يونايتد يعترف بالحقيقة المرة...

يرى روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه الحالي هو الأسوأ في تاريخ الشياطين الحمر، وذلك عقب الخسارة من برايتون، في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد، للمرة العاشرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، مساء يوم الأحد من برايتون، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من البريميرليج، على ملعب أولد ترافورد.

وقال أموريم، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "خسارة جديدة على ملعبنا، هذا أمر غير مقبول خاصة إذا نظرنا إلى الطريقة التي نستقبل بها الأهداف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لن أغير طريقة لعبي، أنا واضح بشأن هذا الأمر، أثق أنه يمكننا النجاح، يجب علينا النجاة في الوقت الحالي".

وأضاف: "ربما نكون نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد، الجميع يقول ذلك من أجل العناوين، ولكنني أقول ذلك لأنني أعلم هذا الأمر، وسنقوم بتغييره".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، عقب خسارة اليوم تجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بعشر نقاط فقط.