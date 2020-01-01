أمه وشقيق جوارديولا.. تفاصيل في حياة إنييستا

البطل غير المتوقع.. وثائقي إنييستا وتفاصيل جديدة حول أسطورة برشلونة

يوضح الفيلم الوثائقي المنتظر والذي يأتي بعنوان "البطل غير المتوقع" الكثير من التفاصيل في حياة أسطورة برشلونة ومنتتخب إسبانيا أندريس إنييستا.

وشهدت مسيرة إنييستا العديد من اللحظات المؤثرة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، أبرزها هدافه في مرمى تشيلسي في 2009، وهدف التتويج بكأس العالم 2010.

ولكن قبل هذه اللحظات، هناك بعض التفاصيل التي أدت إلى وصوله لهذه المرحلة، بعضها قد يكون معروفًا، والبعض الآخر يظهر لأول مرة.

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ويوضح الفيلم كيف أن والدة أندريس إنييستا كانت سببًا في دخوله أكاديمية لاماسيا، ورغم شك السيدة ماريا لوجان في إمكانية وصوله بعيدًا، إلا أنها قررت أنه يستحق المحاولة من أجله والقتال لكي يلعب في برشلونة.

اللحظة الثانية كانت تلك التي أصيب فيها بالاكتئاب بعمر الخامسة والعشرين، حيث لاحظت زوجته وأمه والجميع من حوله ذلك بعد نهائي دوري الأبطال في روما.

حالة الاكتئاب أصابت إنييستا بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في 2008، والتي شعر أنه لا يستطيع اللعب كما كان من قبل بعدها.

يقول بيب جوارديولا: "بعد فترة ما رأيته أكثر حزنًا، تحدث هذه الأشياء أحيانًا لمواقف شخصية. سألته، لكنني لم أستطع الحصول على أي شيء واضح. حتى اكتشفت. إن لاعبي كرة القدم بشر، هذه حقيقة غائبة عن البعض"

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يذكر أن الفيلم سيصدر عبر منصة راكوتين تي في، والتي تمتلكها شركة راكوتين الراعي الرسمي لبرشلونة منذ سنوات، من خلال عقد جلبه جيرارد بيكيه للنادي.