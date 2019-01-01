أمن ملعب الدفاع الجوي يسمح لجماهير الزمالك بدخول المدرجات

انتهى الشوط الأول من المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد مراسلنا في ملعب الدفاع الجوي أن أمن الاستاد سمح لبعض جماهير الزمالك بدخول المدرجات بعد 15 دقيقة من بدء مباراة الفريق ضد بيراميدز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 بتقدم بيراميدز بهدف دون رد أحرزه علي جبر، فيما أهدر عمر خربين ركلة جزاء كادت أن تُضاعف من تقدم الفريق.

ويتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث، لكن بيراميدز لعب مباراتين إضافيتين عن الثنائي القاهري.

وسيلعب الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم، وقد أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة اللقاء في استاد المكس بالإسكندرية.

إليكم بعض الصور الخاصة من مباراة بيراميدز ضد الزمالك ...