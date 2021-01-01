أمر واقع .. باريس سان جيرمان يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد مبابي!

باريس سان جيرمان يبحث عن بدلاء كيليان مبابي، وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق يريد هاري كين.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي باريس سان جيرمان في التحضير لمرحلة ما بعد رحيل نجمه كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يرى أن مستقبل مبابي معه غير مضمون، ويحاول أن يدرس البدائل المتاحة في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن البديل بالنسبة للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق معروف، وهو الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.

سيميوني وبوتشيتينو وأبطال الأرجنتين .. أشبال بييلسا يغزون العالم

وذكرت الصحيفة أن العلاقة الجيدة بين دانييل ليفي رئيس توتنهام وماوريسيو بوتشيتينو قد تساعد في حسم الصفقة لصالح النادي الباريسي.

ويفضل توتنهام بقاء هاري كين في المقام الأول، لكن لو اضطر لبيع اللاعب سيكون ذلك لأحد الفرق من خارج الدوري الإنجليزي.

وارتبط باريس سان جيرمان سابقًا بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما أكدته الصحيفة التي ذكرت أيضًا أن الأرجنتيني هو الهدف الأول للإدارة في سوق الانتقالات، لكن رغبة بوتشيتينو مختلفة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كيليان مبابي يسعى للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة وارتبط اسم اللاعب بريال مدريد.