أمرابط يخرج من قائمة النصر لمواجهة الاتحاد

أمرابط تعاوده الآلام قبل مواجهة النصر والاتحاد بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خرج المغربي نور الدين إمرابط، لاعب وسط النصر السعودي من قائمة فريقه التي ستواجه الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أمرابط قد تعرض لإصابة على مستوى العضلات مما وضع شكوك حول لحاقه بمواجهة العميد ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للنصر السعودي استبعد أمرابط بسبب الإصابة.

وأشارت التقارير أن أمرابط كان سيكون على مقاعد البدلاء في بداية لقاء الاتحاد، قبل أن تعاوده الآلام مرة أخرى ويتم استبعاده من القائمة.

وأضافت الصحيفة، أن أمرابط من أفضل لاعبي النصر ويعتمد عليه فيتوريا بشكل كبير، وهو ما سينقص قوة كبيرة من العالمي أمام العميد.

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ويسعى النصر للفوز على الاتحاد للعودة إلى قمة الدوري السعودي مرة أخرى، بعد أن احتلها الهلال مؤقتًا بفوزه على الأهلي الكلاسيكو أمس.