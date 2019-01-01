أمرابط وحمدالله لمنافسي النصر: نحن رجال لا نخاف

ثنائي العالمي يستعدان لمواجهة الوحدة في آسياا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه الثنائي المغرب عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط رسالة تحذير واضحة لمنافسي فريقهما النصر السعودي.

وظهر اللاعبان في فيديو مع زميلهما حارس مرمى النصر "وليد عبد الله" نشره الأخير على حسابه الرسمي في سناب شات.

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وخلال الفيديو، وجه عبد الله سؤالًا لأمرابط قائلًا "علاش نخاف؟"، فأجابه المغربي "لا نخاف من أي شيء"، ليُعقب المهاجم قائلًا "نحن رجال لا نخاف، لا نهاب إلا الله سبحانه وتعالى".

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في بداية أغسطس القادم، فيما سيبدأ مشواره في الحفاظ على لقب الدوري السعودي يوم الـ22 من نفس الشهر.

وكان النادي قد أعلن عن قائمته الآسيوية وشهدت تواجد حمدالله هداف الدوري السعودي للموسم الماضي لكنها خلت من أمرابط بقرار المدرب روي فيتوريا.

وتحوم الإشاعات حول مستقبل لاعب واتفورد السابق خاصة بعد استبعاده من القائمة القارية، فيما كان حمدالله قد جدد عقده لـ3 سنوات قادمة مقابل حصوله على 25 مليون ريال سنويًا.