بعد ساعات من التوقيع لفريقه الجديد.. نجم بلجيكا يبدأ مسيرته في الغناء!

لاعب إيفرتون السابق يصدر أول أغانيه!

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه أحد نجوم الدوري الإنجليزي إلى الغناء بشكل احترافي في الساعات الماضية بعد ساعات من نقله إلى فريقه الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" والتي أكدت أن ذلك اللاعب هو أمادو أونانا نجم منتخب بلجيكا.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ 22 عامًا قد أصدر مؤخرًا أول أغانيه على الإطلاق تحت عنوان "اطمئن علي" عبر عدة منصات موسيقية في الوقت ذاته.

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ويطلق أونانا على نفسه اسم غنائي خاص به يدعى "24AM"، ومن المتوقع ألا تكون تلك هي آخر أغانيه، حيث سيبدأ مسيرة غنائية بالتوازي مع تلك الكروية.

وكان أونانا لاعب إيفرتون السابق قد أتم لتوه صفقة انتقاله إلى صفوف أستون فيلا مقابل حوالي 55 مليون يورو.