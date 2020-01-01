أليكس مورجان: تعلمت الكثير في توتنهام بسبب مورينيو

تجربة قصيرة لكنها مفيدة

اعترفت أليكس مورجان نجمة كرة القدم النسائية بأنها ستعيد شيئًا أو أشياء جديدة إلى بلادها الولايات المتحدة الأمريكية بفضل ما تعلمته من توتنهام بقيادة مورينيو في رحلتها القصيرة.

وخلال رحلة قصيرة للنجمة الأمريكية مع السبيرز كانت شاهدة على تجربة فريدة للسبيشيال وان، حيث تمكنت من مشاهدة فريق جوزيه مورينيو يصعد إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

وخاضت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وسجلت هدفين واستعادت لياقتها بعد ولادتها في مايو الماضي.

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وبخصوص ذلك، تقول أليكس مورجان إنها تعلمت الكثير من مشاهدة فريق جوزيه مورينيو حيث تستعد لمغادرة توتنهام والعودة إلى الولايات المتحدة في العام الجديد.

وأضافت: "كان هذا شيئًا جيدًا لمشاهدته عن قرب، عندما بدأت مرحلتي مع توتنهام كنت أود هذه التجربة، حيث أن قمة اللعبة تجعلك دائم التعلم من الآخرين خاصة وإن كانوا في صدارة اللعبة"

وتابعت: "أنت تحاول دائمًا التعلم والتحسن وأن تكون الأفضل دائمًا، ولذلك أعتقد أن تواجدي في توتنهام قد جعلني أتعلم أشياء جديدة من الممكن أن أعود بها إلى الولايات المتحدة"

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يذكر أن أليكس مورجان قد توقفت عن ممارسة كرة القدم لأكثر من عام بسبب الحمل والولادة ثم توقف منافسات السيدات بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.