أليكس ساندرو يُحذر يوفنتوس من خبرة أتلتيكو مدريد الأوروبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس من خبرة أتلتيكو مدريد بالمباريات الأوروبية الكبيرة واعتياده المضي بعيدًا في البطولات الأوروبية.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة الفريق الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويُدرك ظهيره الأيسر جيدًا صعوبة اللقاء وخطورة المنافس.

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إذ قال لسكاي سبورت الإيطالية "نحن ندخل الأشهر القليلة الأخيرة في الموسم ولذا علينا الحفاظ على قمة تركيزنا. المباريات الأوروبية مختلفة دومًا عن تلك المحلية".

وعند سؤاله عن صعوبة القرعة، أجاب "كان يُمكن أن تكون صعبة ضد أي فريق. أتلتيكو اعتاد لعب مثل تلك المباريات والمضي بعيدًا في البطولات الأوروبية. لديهم لاعبين جيدين في كل مراكز الملعب".

أتم لاعب بورتو السابق "الفريقان سيدخلان الملعب بحثًا عن الفوز، لذا ستكون بالتأكيد مباراة كبيرة لأولئك الذين سيلعبون ويستطيعون المساعدة".