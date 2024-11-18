فيديو | "تقمص دور أفضل المدافعين في العالم!" .. ميتروفيتش ينقذ شباك صربيا بـ"مقصية رائعة"

ميتروفيتش يخطف الأنظار بلقطة دفاعية رائعة..

"أكثر من مجرد مهاجم".. شعار يستحقه النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف نادي الهلال السعودي؛ بسبب الروح العالية التي يخوض بها المباريات، والأدوار الدفاعية التي يقدمها على أرضية الملعب، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

ميتروفيتش شارك "أساسيًا" مع منتخب صربيا ضد الدنمارك، مساء يوم الإثنين، في الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع من ميتروفيتش، التسجيل في شباك الدنمارك؛ لعب مهاجم الهلال دور "المدافع" ببراعة، وأنقذ هدفًا محققًا ضد منتخب بلاده، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

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وتصدى حارس منتخب صربيا، لتسديدة خطيرة من داخل منطقة الـ18؛ إلا أنه فشل في إبعادها تمامًا من مرماه، حيث ظلت الكرة تتهادى نحو الشباك، قبل أن يظهر ميتروفيتش بشكل مفاجئ.

ونجح ميتروفيتش الذي كان يتمركز دفاعيًا بشكل أكثر من ممتاز، على الرغم من عدم تعوده على هذه الوضعيات؛ في إبعاد الكرة بـ"مقصية رائعة" من خط مرمى منتخب صربيا.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش البالغ من العمر 30 سنة، يلعب مع منتخب صربيا الأول لكرة القدم منذ يونيو 2013؛ حيث سجل 59 هدفًا في 98 مباراة دولية، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.