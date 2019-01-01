أليسون يُحقق أفضل رقم في حراسة مرمى ليفربول بعد بيبي رينا

حارس المرمى البرازيلي يُثبت قيمته جيدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه أمام مانشستر يونايتد خلال اللقاء المنتهي بعد عصر اليوم بالتعادل السلبي.

وتلك هي المباراة الـ15 التي يتمكن بها حارس المرمى البرازيلي من الحفاظ على نظافة شباكه في البريميرليج هذا الموسم، وقد لعب 27 لقاء.

ولم ينجح أي حارس مرمى للريدز في تحقيق مثل هذا الرقم منذ بيبي رينا موسم 2009-2010، وقد أنهى الموسم مشاركًا في 35 مباراة لم يتلق أي أهداف في 17 منها، وهو ما يعني أن أليسون لايزال لديه فرصة كسر هذا الرقم.

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يُذكر أن أليسون انضم لليفربول قادمًا من روما خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير مقابل رقم قياسي لحظتها بلغ 72.5 مليون يورو، وقد حُطم هذا الرقم بعد عدة أسابيع بانتقال كيبا من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو.