أليجري: يوفنتوس سيختار مدرباً عظيماً لخلافتي

أليجري يرحل عن يوفنتوس بعد 5 أعوام في الوظيفة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الذي غادر منصبه للتو ثقته في اختيار النادي للمدرب الذي سيخلفه.

جاء ذلك خلال في لقلائه مع برنامج "ستريشيا لا نوتيسيا" الساخر الذي كان في طريقه لتسليمه جائزة "تابيرو دورو" أو "التابير الذهبي" بالتصادف مع انطلاق الأخبار الرسمية لرحيله عن يوفنتوس، و"التابير" هو حيوان يشبه الخنزير.

وقال أليجري:"لقد تطلب الأمر خمسة أعوام لبناء هذا اليوفي، ولكن هذه هي النهاية، الحياة تستمر".

وأضاف:"أنا سأعود للديار الآن، ثم سأحظى بعطلة قصيرة على البحر".

وأوضح:"لا أعرف من سيخلفني، ولكن يوفي سيختار مدرباً عظيماً لأن يوفنتوس نادي عظيم".

وتابع:"لقد كانت 5 أعوام من الحب الرائع، خمسة أعوام تعني لي الكثير".

يذكر أن تلك الجائزة الساخرة تمنح لشخص تعرض لإحراج كبير أو هزيمة في الأسبوع السابق لمنحها.