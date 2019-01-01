أليجري: رونالدو ميزة كبيرة لليوفنتوس

المدرب يتحدث قبل اللقاء الحاسم في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس لاعب الفريق "كريستيانو رونالدو" بأنه يُمثل ميزة كبيرة لهم في دوري الأبطال.

ويخوض يوفنتوس مساء اليوم مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يستهدف تعويض خسارته ذهابًا 2-0 والتأهل لربع نهائي البطولة.

وقد تحدث المدرب الإيطالي قبل اللقاء قائلًا عن نجمه القادم هذا الموسم من ريال مدريد "رونالدو لم يُحرز سوى هدف واحد في دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات نتيجة طرده أمام فالنسيا".

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"هو لاعب أحرز الكثير من الأهداف خلال مسيرته في دوري الأبطال، ويلعب مثل تلك المباريات بالكثير من الحماس، لذا وجوده معنا في الفريق يُعد ميزة كبيرة لنا. الجميع مُطالب ببذل قصارى جهده خلال المباراة".

أليجري بدأ حديثه عن منافسه الإسباني بالقول مازحًا "أتلتيكو لم يقبل أي أهداف في 5 مباريات، ذلك يُبشر بالخير ويجعلنا واثقين للغاية"، قبل أن يُضيف بجدية "لقد فازوا بثلاثة ألقاب للدوري الأوروبي، علينا أن نكون جاهزين لهذا المستوى".

"نثق في امتلاكنا ما يلزم لقلب النتيجة لصالحنا، علينا أن نفهم ما الذي نريد فعله وأن نتأقلم مع الأحداث خلال المباراة. علينا أن نلعب بهدوء ونتكافت لقلب النتيجة، فعل هذا سيكون رائعًا".