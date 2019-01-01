أليجري: تعاقدنا مع رونالدو لأنه حاسم ولكن!

أليجري تحدث أيضًا عن ميلان

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، بصفقة رونالدو، والتي يصنفها بالحاسمة، بعدما قاد يوفنتوس، لتحقيق أول ألقاب الموسم بالفوز بالسوبر الإيطالي.

وانفرد يوفنتوس بالرقم القياسي برصيد 8 ألقاب للسوبر الإيطالي، بفضل أغلى لاعب في تاريخ السيدة العجوز، برأسية في الشوط الثاني.

أليجري تحدث عن اللقاء والذي شهد ثاني انتصار له في السوبر الإيطالي مع يوفنتوس: "أنها مباراة ممتعة مع عدة فرص سانحة، لقد سبب لنا ميلان مشاكل، لكن بعد الطرد كنا أفضل وأقرب لتسجيل هدف ثاني".

وتابع مدرب ميلان وكالياري الأسبق: "نحن نستحق العودة باللقب بفضل الأداء المتوازن، عندما وقعنا مع رونالدو لأنه حاسم ويسجل العديد من الأهداف لكن الفريق يقدم أداءً رائعًا".

وعن المرتدات التي لم يستغلها الفريق: "كنت لدينا مرتدات قليلة، وكذلك هدف مُلغى لديبالا، على النفيض لعبنا بشكل أسرع ومنحنا ميلان فرصة الاعتماد على المرتدات والذي جلعنا نعود سريعاً".

وأردف عن أداء ميلان: "لقد لعبوا جيدًا، وأرتكبوا عدة أخطاء في التمريرات، لقد كانت نصف ساعة أولى مفتوحة، لكن سنحت لنا الفرص لجعل النتيجة 2-0 لكننا لم نكن في كامل تركيزنا وفقدنا الكرة".

رونالدو يرفع الأثقال في الصباح للتدريب على رفع الكؤوس في المساء 😅 pic.twitter.com/ORZLYZN1Ey — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

واختتم عن إصابات الفريق في الدقائق الأخيرة: "أنها كدمة لدوجلاس كوستا، سعيد باحترافية الفريق وأن البدلاء يلعبون بشكل قوي ويصنعون الفارق، وهذا ما نحتاجه للمُضى قدمًا في الموسم الحالي".

ويعود يوفنتوس مرة أخرى للإيطاليا من أجل لقاء كييفو فيرونا متذيل جدول الترتيب في أولى مباريات الدور الثاني، يوم الأثنين المقبل.