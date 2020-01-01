حصاد ألميريا – ظلم تحكيمي وخسارة المركز الثاني

ألميريا يواصل سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام هويسكا.

هزيمة جديدة تعرض لها فريق ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، على يد فريق هويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يتوقف نزيف نقاط فريق ألميريا عند التعثر خلال الجولة الماضية، ليخسر هذه الجولة أيضًا على ملعب هويسكا، ويفقد المركز الثاني لصالح فريق ريال سرقسطة.

ملخص مباراة الأسبوع

حل ألميريا ضيفًا على فريق هويسكا، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية، على ملعب ألكوراز، مساء يوم السبت الماضي.

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تقدم أوكازاكي بالهدف الأول لفريق هويسكا في الدقيقة 22، ثم أضاف زميله ميكيل مورينو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وقلص فران فيلالبا الفارق بهدف لفريق ألميريا في الدقيقة 54، ولكن ميكيل مورينو كان له رأي آخر في الدقيقة 61 ليعزز تقدم هويسكا.

وسجل داروين نونيز الهدف الثاني لفريق ألميريا، ولكن المباراة انتهت لصالح فريق هويسكا، الذي حقق انتصارًا غاليًا.

موقف ألميريا في الجدول

خسر فريق ألميريا المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني للدرجة الثانية لأول مرة منذ مدة طويلة، لصالح منافسه ريال سرقسطة، حيث تجمد رصيد ألميريا عند النقطة 46 بالمركز الثالث، وسرقسطة ثانيًا بفارق نقطة وحيدة.

أما عن قادش المتصدر، فتعثر هو الآخر هذا الأسبوع، بعد الخسارة على يد ملاجا، وكان هناك فرصة ذهبية لنادي ألميريا، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر، ولكن بقي الفارق 6 نقاط.

صمت تركي آل الشيخ

اكتفى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا بالصمت، حيث لم يعلق على خسارة الفريق، ولكنه قبل المباراة، قام بإعادة نشر بعض التغريدات من الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ألميريا يشكو الظلم التحكيمي

أبرز نادي ألميريا خلال تقرير مباراته التي خسرها هويسكا، القرارات التحكيمية التي تسببت في الخسارة على حد وصفه، حيث احتسب الحكم الهدف الثاني للمنافس، بالرغم من لمس اليد الواضحة.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريق ألميريا في الدقيقة 90+1 للاعب الفريق كوستاس، ليخرج الفريق مهزومًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة القادمة

ألميريا سيستضيف فريق فوينلابرادا مساء يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري، والذي يقع في المركز الثامن، في ترتيب فرق الدوري، برصيد 38 نقطة.