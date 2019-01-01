ألميريا ترحيباً بآل الشيخ: اللي يلعب معانا يستحمل!

رحب ألميريا الإسباني بمالكه الجديد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتب حساب تويتر للنادي عبارته الشهيرة:"اللي يلعب معانا يستحمل" باللغتين الإنجليزية والإسبانية على فيديو الترحيب.

Si juegas contra nosotros... prepárate



Who play against us must bear us



اللي يلعب معانا يستحمل pic.twitter.com/arr75i8buY — UD Almería (@U_D_Almeria) August 2, 2019

وكان آل الشيخ قد تخلى عن ملكية بيراميدز المصري، والذي اشتراه الموسم الماضي وأحرز المركز الثالث في الدوري الممتاز.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن صفقة شراء ألميريا قد تمت مقابل 20 مليون يورو.

يذكر أن النادي الذي تأسس عام 1989 يشارك الآن في الدرجة الثانية الإسبانية.