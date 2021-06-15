ألمانيا وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة فرنسا وألمانيا في إحدى قمم مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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ألمانيا × فرنسا

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23' خطأ لألمانيا من على حدود منطقة الجزاء بعد أن قام كانتي بعرقلة جاندوجان

19' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب فرنسا يتقدم في النتيجة بهدف عكسي لهوميلس! تمريرة ممتازة من بوجبا إلى لوكاس هيرنانديز الذي يلعبها عرضية يشتتها هوميلس بشكل خاطئ في مرماه

18' تمريرة رائعة لمبابي على الجهة اليسرى ولكن نوير يخرج من المرمى ويشتت الكرة

16' أوووووه الكرة تصل لمبابي على الطرف الأيسر، نجم باريس يروض الكرة ويسددها قووووووية ولكن نوير يتألق ويُخرجها لضربة ركنية

15' جريزمان يلعب الضربة الركنية، الكرة تصل إلى بوجبا الذي يسددها برأسه ولكنها تعلو القائم بقليل!، أخطر فرص المباراة

14' عرررضية خطيرة من بافارد ولكن جينتر يشتت الكرة قبل أن تصل لبنزيما

12' سيطرة واستحواذ من ألمانيا ولكن بدون أي فاعلية على المرمى، فرنسا تحاول الاعتماد على المرتدات

6' بطاقة صفراء لجوشوا كيميش بعد تدخله القوي على لوكاس هيرنناديز زميله في فريق بايرن ميونخ!

3' ضربة حرة غير مباشرة لألمانيا، كروس يلعب الكرة وتصل إلى هوميلس الذي يسددها برأسه ولكنها عالية عن مرمى لوريس

انطلاق المباراة

تشكيل فرنسا

قرر المدرب ديشامب البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-1-2



لوريس

بافارد - كيمبمبي - فاران - هيرنانديز

بوجبا - كانتي - رابيو

جريزمان

مبابي - بنزيما

La composition de l'Equipe de France pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne ! 🇫🇷🇩🇪 #FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C4I3drQVeu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

تشكيل ألمانيا

قرر المدرب لوف البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 3-4-3



نوير

جينتر - هوميلس - روديجير

كيميش - جاندوجان - كروس - جوسينس

هافيرتز - مولر - جنابري

تعتبر حظوظ الفريقين متساوية في مثل هذه المواجهات المتكافئة مع امتلاك كلا المنتخبين لترسانة من النجوم في كل الخطوط تقريبًا، ولكن يبقى الأقرب لجمع الثلاث نقاط، هو الأكثر تركيزًا والذي سيحاول استغلال أولى الفرص السهلة من أجل اكتساب الثقة اللازمة للتحكم في سير المباراة كما يريد!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لأولى قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين ألمانيا وفرنسا، وستُقام على ملعب أليانز أرينا.