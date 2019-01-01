ألفيش يواصل التحليق في سماء البطولات

اللقب رقم 40 للظهير الأسطوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهد تتويج البرازيل ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في ديارها، رقماً قياسياً جديداً للظهير التاريخي داني ألفيش.

جاء ذلك حين رفع ألفيش بطولته رقم 40 على صعيد المنتخبات والأندية، وهو اللقب الدولي الرابع، بواقع بطولتين لكوبا أمريكا ولقبين بكأس القارات.

على صعيد الأندية كانت البداية مع إشبيلية، الذي توجه معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) مرتين، بالإضافة للسوبر الأوروبي الشهير على حساب برشلونة في 2006، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

بانتقاله إلى برشلونة، حقق ألفيش لقب الليجا 6 مرات، ولقب كأس الملك 4 مرات، ومثلهم للسوبر الإسباني، بالإضافة لـ3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وإلى يوفنتوس، فاز ألفيش بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ولم يحالفه الحظ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 الذي فاز به ريال مدريد 4-1.

وفي المحطة الحالية والتي قد تكون الأخيرة، فاز ألفيش مع باريس سان جيرمان بلقبين للدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي أيضاً، بالإضافة لكأس الدوري وكأس فرنسا مرة واحدة لكل منهما.