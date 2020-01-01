ألفيش: على نيمار العودة إلى برشلونة لمساعدة ميسي

داني ألفيش يفتح الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

قال النجم السابق لبرشلونة داني ألفيش إن عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني ستكون خير مساعدة من الممكن أن يقدمها للقائد ليونيل ميسي.

وكان برشلونة قد ارتبط بنيمار منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب مغالاة باريس سان جيرمان.

وحول ذلك، قال داني ألفيش إن برشلونة يحتاج إلى التعاقد مع نيمار والذي سيفتح الباب أمام عودة الفريق الكتالوني ليصبح عملاقًا من جديد.

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وقال الظهير الأيمن لبرشلونة وباريس سان جيرمان لراديو كاتالونيا: "الوحيد الذي حاولت إقناعه بالرحيل عن باريس سان جيرمان هو نيمار وذلك للذهاب إلى برشلونة"

وأضاف: "لقد حصل على عرض كبير جدًا من ريال مدريد، وقلت له أنه إذا كان يريد أن يكون سعيدًا فعليه القدوم إلى برشلونة، إنها المرة الوحيدة التي أقنعت فيها أحدًا بأي شيء"

وتابع: "الكل يعرف أن نيمار يستطيع تقديم المساعدة لميسي، يمكنه مساعدة برشلونة كذلك ليصبح عملاقًا مرة أخرى في الدوري الأسباني وفي أوروبا"

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يذكر أن داني ألفيش كان قد رحل عن برشلونة في صيف العام 2016 لينتقل إلى يوفنتوس ويلعب هناك موسمًا، ثم يلتحق بباريس سان جيرمان ومنه إلى ساو باولو.