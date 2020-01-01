ألفيش: حاولت تقليد رونالدو وأتمنى فوز جوارديولا بالأبطال

تعرف على تصريحات داني ألفيش حول ميسي وجوارديولا

كشف داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق وساو باولو الحالي، عن تفاصيل قصته الشهيرة قبل نهائي كأس إسبانيا في 2015 ضد أتلتيك بيلباو، كما تحدث عن سجن رونالدينيو.

ألفيش لعب لبرشلونة بين 2008 حتى 2016 وحقق العديد من الألقاب بقميص النادي الملكي.

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ويعد داني أكثر لاعب تحقيقًا للألقاب في العالم بواقع 41 بطولة.

وقال ألفيش في تصريحات ببرنامج "Hoy no se sal": "قصة الشعر في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015 جاء بسبب حوار مع رافينيا، لاعب الفريق، حينما تحداني أن أقلد قصة الظاهرة رونالدو في كأس العالم 2002 ولذلك قررت اللجوء لهذه القصة".

وواصل: "أصبحت أنا الأكثر تتويجًا بالألقاب في العالم وسعيد بذلك للغاية، ولا أتمنى أن يتفوق عليّ أحد سوى ليونيل ميسي مع برشلونة، ولكن هذا لن يحدث سوى بعد عدد من السنوات".

ألفيش أكد أنّه انضم إلى ساو باولو لأنّه حلمه منذ أن كان طفلًا وأنّه يحب العودة إلى بلاده قبل الاعتزال.

وأردف: "أعرف رونالدينيو جيدًا وهو لاعب لا يحب قضاء فترة سيئة، وحتى وهو في السجن أعرف أنّه كان يبحث عن قضاء الفترة بصورة جيدة ويستمتع بكل لحظاته. أنا واثق من أنّه لم يرتكب هذه الجرائم المتهم بها".

واختتم: "أتمنى أن يفوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري وإن لم يحدث فإننا أرغب في رؤية مانشستر سيتي يرفع اللقب وذلك لأجل بيب جوارديولا الذي قاتل كثيرًا في السنوات الماضية بلاعبين على أعلى مستوى".

جدير بالذكر أنّ جوارديولا لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ خروجه من برشلونة في 2012 وفشل في ذلك مع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.