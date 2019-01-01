ألفيش: استعدينا بشكل جيد لهذه اللحظة

البرازيل بطل كوبا أمريكا 2019

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد داني ألفيش قائد المنتخب البرازيلي، أن فريقه كان مستعداً بشكل جيد من أجل الوصول لنهائي كوبا أمريكا وتحقيقها، مشيداً بمجهودات الجهاز الفني واللاعبين.

وساهم ألفيش في فوز منتخب بلاده، بلقب كوبا أمريكا بعد فوزه على حساب بيرو بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الماراكانا.

وقال داني ألفيش في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "التواجد في ملعب الماراكانا شيء خاص، بكل تأكيد الجميع كان يلعب ويقدم أفضل ما لديه من أجل الوصول إلى هنا".

وتابع: "اهنئ الجهاز الفني، واللاعبون الجميع استحق هذا الفوز وتحقيق البطولة، لقد كافحنا وقاتلنا حتى النهاية، كنا نعلم صعوبة المهمة، كما كنا ندرك أنه كان بإمكاننا الوصول للنهائي واستعدينا بشكل جيد لهذه اللحظة".

هذا اللاعب حقق 40 لقبًا في مسيرته أكثر من اي لاعب آخر في العالم 😮



عراب البطولات داني ألفيش 💫 pic.twitter.com/SgIHPh4Isv — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "أرغب في شكر الجمهور، شيء رائع أن نبني شيئاً معاً كلنا كشعب ونحتفل بهذه اللقب معاً ونتمكن من منح السعادة للجمهور".

الجدير بالذكر أن ألفيش حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، من اللجنة المنظمة.