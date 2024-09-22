"سؤال جيد ولكن".. ألفونسو ديفيز يربك حسابات ريال مدريد!

لم يكتب الدولي الكندي ألفونسو ديفيز كلمة النهاية في مسلسل "خطوته المقبلة"، مع اقتراب عقده من الانتهاء مع بايرن ميونخ.
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وينتهي عقد ديفيز مع العملاق البافاري في الصيف المقبل، وسط أنباء تفيد باقترابه من الانتقال لريال مدريد في صفقة مجانية.
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وقال ديفيز، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "أنا أركز بشكل كامل على بايرن ميونخ".
وأضاف: "بصرف النظر عما إذا بقيت أو رحلت، سأحمل هذا النادي دائمًا في قلبي".
المباريات التالية
وردًا على سؤال حول إمكانية تجديد عقده مع البايرن، علق: "سؤال جيد، يجب أن تسأل وكيل أعمالي عن ذلك".
وشارك صاحب الـ23 عامًا في 5 مباريات مع بايرن ميونخ بمختلف المسابقات هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا واحدًا.