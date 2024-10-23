"لن نتحدث إلا في غرفة الاجتماعات" .. وكيل ألفونسو ديفيس يرد على "إهانة" أولي هونيس له

الجدل يتواصل بشأن تجديد عقد النجم الكندي

رد نيك هوسيه، وكيل ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ، عل إهانة الرئيس الفخري للنادي، أولي هونيس، له على خلفية موقفه الثابت في مفاوضات تجديد عقد موكله مع النادي.

النجم الكندي مرتبط مع فريقه البافاري بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديده رغم الرغبة الجامحة لدى بايرن في استمرار اللاعب ضمن صفوفه.

ديفيس ارتبط بعدد من الأندية للانتقال لأحدها مجانًا الصيف القام، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، وقد حمل مجلس إدارة البايرن وكيل اللاعب مسؤولية تعثر المفاوضات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هونيس نصح ديفيس بالتخلي عن موكله واختيار آخر، حيث قال عنه "إنه لا يعرف إن كانت كرة القدم مملوءة بالهواء أم لا".

هوسيه رفض الرد على الإهانة بمثلها، مؤكدًا أنه لا يعمل سوى لصالح موكله، إذ قال لـ "TSN Soccer" "لن أستخدم الإهانات في خضم المناقشة حول مستقبل ديفيس. أولويتي هي مستقبله وكما قلت دائمًا "إن أراد بايرن ميونخ التحدث حول شيء ما فعلينا فعل ذلك في غرفة الاجتماعات".