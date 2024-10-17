"حرمته من والديه 9 سنوات!" .. موراتا يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته بسبب أزمة عائلية

نجم ميلان مُحاط بالشائعات

فند النجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ميلان، الشائعات المنتشرة حول أسباب انفصاله عن زوجته أليس كامبيلو، بعد قصة حب طويلة وزواج استمر 8 أعوام وأسفر عن 4 أطفال.

ونفى الطرفان انتهاء العلاقة بسبب الخيانة أو خلافات خاصة بينهما خلال تواجدهما سويًا في بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت الصيف الماضي في ألمانيا، وحسمها المنتخب الإسباني بقيادة موراتا.

ووفقًا لتصريحات أدلت بها الصحفية الإسبانية أليكسيا ريفاس قبل أيام قليلة، فإن إحدى المشاكل التي أدت إلى الانفصال هي علاقة أليس كامبيلو بعائلة موراتا، مؤكدة أن مهاجم ميلان لم يتناول العشاء مع والديه منذ 9 سنوات، مما يعني أن زوجته السابقة "أليس كامبيلو" تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذه القطيعة بين موراتا ووالديه.

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وأضافت الصحفية: "في المباراة النهائية لليورو، أخبر ألفارو زوجته السابقة، أنه يريد أن تكون عائلته في الملعب، فردت عليه بأنها وعائلتها لن تكون في نفس المكان إذا حدث ذلك"، مشيرة إلى أن أليس رفضت بشكل قاطع السماح لوالدي موراتا بالنزول إلى الملعب للاحتفال مع ابنهما بعد فوز إسبانيا باليورو، وقالت: "أنا واثنتان من صديقاتي سنكون في الملعب".

على الجانب الآخر، نفى موراتا هذه "الشائعات" بشكل قاطع في اتصال مع الصحفي خافي دي هويوس، مؤكدًا أنه لم يشعر قط بأن أليس كامبيلو تتحكم فيه أو أنها حاولت إبعاده عن عائلته.

وتحدث موراتا عن المودة التي تربطه بزوجته السابقة حتى بعد الطلاق، مشيرًا إلى أنها كانت دائمًا شخصًا رائعًا طوال السنوات التي قضياها معًا وقال إنه لا يزال يحبها ويحترمها كثيرًا.