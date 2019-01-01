الانتقالات

ألدرفيريلد يوضح حقيقة رحيله عن صفوف توتنهام

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المدافع البلجيكي اسمه ارتبط بأكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع اقتراب نهاية عقده
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد توبي ألدرفيريلد، مدافع توتنهام الإنجليزي أنه مستمر مع فريقه، مشيراً إلى أن تركيزه كله منصب على توتنهام والعمل بكل قوته مع الفريق.

وارتبط اسم المدافع البلجيكي، بالانتقال إلى نادي روما الإيطالي، كما أشارت بعض التقارير الصحفية، في صفقة تبادلية.

ويتواجد المدافع صاحب الـ 30 عاماً، مع فريقه من أجل المشاركة في بطولة كأس الدولية للأبطال، والتي استهلها صباح الأحد بفوز على يوفنتوس الإيطالي.

وقال ألدرفيريلد في تصريحات عقبت اللقاء: "أريد فقط أن أخبر الجميع، بأنني أركز بالكامل مع توتنهام، أنا أعمل بجهد من أجل الموسم الجديد".

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وتابع: "الأمور تحدث بسرعة كبيرة في عالم كرة القدم، ولكن يمكنني القول بأن تركيزي كله من أجل توتنهام".

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