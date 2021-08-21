ألبا يرضخ لإدارة برشلونة ويقترب من خفض راتبه

جوردي ألبا سيكون أحدث قادة برشلونة الذين يقبلون خفض راتبهم لحل أزمة النادي.

اقترب جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني من الرضوخ لضغوط الإدارة عليه لخفض راتبه، للتكيف مع احتياجات النادي الاقتصادية الصعبة.

برشلونة بدأ بالفعل تخفيض رواتب قادة الفريق، حيث بدأ جيرارد بيكيه سلسلة التخفيضات بعدما قبل تقليص 50% من قيمة راتبه مع النادي الكتالوني.

تخفيض راتب بيكيه هو ما سمح لبرشلونة بتسجيل عقدي الثنائي ممفيس ديباي وإريك جارسيا في رابطة الدوري الإسباني، قبل مواجهة ريال سوسييداد في الجولة الأولى من "الليجا".

ويسعى برشلونة جاهدًا لتخفيض كتلة الرواتب المتضخمة في النادي، وطلب من قادة الفريق الأربعة، سيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو تخفيض عقودهم، وحتى الآن كان بيكيه فقط هو من وافق على ذلك.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن جوردي ألبا اقترب للغاية من التوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة على تخفيض عقده، وأنه سيوقع على العقد الجديد خلال الأسبوع المقبل، بعدما خاضا مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ألبا وبرشلونة متقدمة للغاية في الوقت الحالي، وسيتم استدعاء الطرفين في رابطة الدوري الإسباني خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الصيغة النهائية للعقود، وسيتوقف الأمر على الرابطة لقبول الصفقة، ثم التوقيع لاحقًا على العقد الجديد.

التخفيض في عقد جوردي ألبا سيكون بما يتناسب مع احتياجات النادي، وكذلك قيمة اللاعب، ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن النسبة التي سيتم بها التخفيض.

وعلى صعيد متصل، يواصل برشلونة المفاوضات مع سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس للتوصل إلى اتفاق على تخفيض رواتبهم في أقرب وقت ممكن.

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