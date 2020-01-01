ألافيس ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام ألافيس في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني والمُقامة على ملعب ميندزوروتنزا..

ألافيس × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - آنسو فاتي

أنطوان جريزمان

تشكيل ألافيس:

التشكيل | 5-4-1

فيرناندو باتشيكو

روبين دوارتي - فلوريان ليجين - فيكتور لاجوارديا - تشيمو نافارو - إدجار مينديز

لويس ريوخا - توماس بينا - رودريجو باتاجليا - جوتا

ديفرسون

كانت آخر مباريات الفريق الكتالوني أمام نادي يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، بينما كانت آخر مبارياته في الدوري أمام غريمه التقليدي ريال مدريد وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة ٣–١.

يحتل برشلونة المركز ال ١٢ في الجدول حتى الآن برصيد ٧ نقاط من ٥ مباريات خاضها في البطولة حتى الآن حقق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مبارتين، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه في المباريات القادمة لحصد النقاط والتمكن من المنافسة على البطولة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وألافيس على ملعب مينديزوروتزا، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.